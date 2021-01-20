 سويسرا: إصابات كورونا 502 ألف و191.. والوفيات 8859 - بوابة الشروق
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سويسرا: إصابات كورونا 502 ألف و191.. والوفيات 8859

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:28 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، إلى 502 ألف و191 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 8859 حالة.

وأشارت البيانات، إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفا و600 شخص من المصابين.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.

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