إسرائيل تسجل 8511 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحية الإسرائيلية، 8 آلاف و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء- أن إجمالي الإصابات تجاوز الـ566 ألف حالة، تعافى منهم 479 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 4080 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1130 حالة خطرة و273 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، بأن حوالي 2.3 مليون تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى صباح اليوم، بينما تلقى 64% الجرعة الثانية.