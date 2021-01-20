الزراعة: نجاح تجربة زراعة محصول الفراولة بالتنقيط لأول مرة في دمياط

أعلن سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، نجاح تجربة زراعة محصول الفراولة لأول مرة بالمحافظة بنظام الري بالتنقيط.



وقال عبدالسميع، في تصريحات لـ"الشروق"، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بتفعيل منظومة تحديث الري وخطة الوزارة في هذا المجال لترشيد استخدامات المياه وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.



وأوضح أنه تم المرور على زراعات الفراولة المنزرعة من خلال الرى بالتنقيط بمركز كفر البطيخ، وكانت بحالة جيدة.



وفي سياق متصل، كشف وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن إجمالي المساحات التي تم تطوير الري بها بلغت حوالي 5 آلاف و967 فدان، بـ3 آلاف و544 حائزا، لافتا إلى أن هناك أيضا عدد من الطلبات مقدم من مزارعي المحافظة، للتحول إلى الري الحديث بـ134 طلبا بمساحة 723 فدانا.