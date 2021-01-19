الدحيل: قرعة مونديال الأندية متكافئة ودعمنا الفريق بصفقات جديدة

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يرى عدنان العلي، المدير التنفيذي في نادي الدحيل القطري، إن قرعة بطولة كأس العالم للأندية متكافئة.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في أولى مباريات الفريقين في كأس العالم للأندية.

وقال العلي في تصريحات للموقع الرسمي: " نستعد لكأس العالم بشكل مختلف، وسيكون هناك مباراة في كأس الأمير أمام الأهلي والتي ستكون كمرحلة تحضيرية لمواجهة بطل مصر".

وأضاف: "دعمنا الفريق بالعديد من الصفقات الجديدة ومن بينهم المحترفين علي كريمي وميشيل اولونغا وهما إضافة هامة للفريق".

واختتم العلي تصريحاته بالقول: "نادي السد استضاف النسخة الماضية من البطولة وهذه ستكون النسخة الاخيرة التي تستضيفها قطر وبالتأكيد نتمنى أن تكون مشاركتنا أيجابية فيها وأن نحقق أهدافنا من المشاركة فيها وأن نظهر فيها بالشكل المطلوب".