وجه أيمن أشرف مدافع المنتخب المصري ، التهنئة للجماهير بعد الفوز على السودان في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون منافسا قويا في الدور القادم.

وقال أيمن أشرف في تصريحاته عبر "أون تايم سبورتس": "ثلاث نقاط مهمة والقادم أفضل من حيث الآداء، حققنا فوز مهم وننتظر منافسنا في الدور التالي، كلهم منتخبات قوية وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية".

وتابع: "كيروش أعطاني التعليمات العامة التي يقولها لأي لاعب في مركزي، والحمد لله أنفذ تعليماته وهذا هو المطلوب".

واستكمل: "لم يعد في إفريقيا منتخب صغير وآخر كبير، منتخبات إفريقيا أصبحت متطورة على المستوى التكتيكي، الجميع في إفريقيا أصبح عنده وعي ولديهم محترفين في أوروبا".

وشدد: "أقول للجماهير إن شاء الله لن نخذلكم واستمروا في دعمنا".

واختتم: "نحن كلاعبين كبار في منتخب مصر لا ننظر للسوشيال ميديا ولا الضغوط أو الإعلام، كل من يملك لسان يريد أن يتحدث، ولكننا نركز في الملعب حتى نسعد أسرنا في مصر".