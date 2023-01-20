ضبط مياه غازية منتهية الصلاحية و8 محلات لعدم الإعلان عن أسعار بدمنهور

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.



وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين بناحية مركز دمنهور.



وأسفرت الحملة عن ضبط 102 عبوة مياة غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محلات المواد الغذائية، و8 محلات مواد غذائيه لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات وتم اتخاذ اللازم قانونا.



كانت الحملة برئاسة السيد الوكيل ووليد جعفر والحسينى السيد، وتستمر حملات الرقابة التموينية؛ للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.