14 محللا فنيا لقمة الأهلي والزمالك في الدوري

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أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس عن تعيين 16 محللًا فنيًا وتحكيميًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري العام.

وأوضحت الشبكة أنه سيتم نقل مباراة القمة عبر قناتيها ONTime Sports HD1 وONTime Sports HD2، مع استديو تحليلي منفصل لكل قناة، يضم كل واحد 8 محللين.

وسيقوم سيف زاهر بتقديم الاستديو التحليلي على قناة ONTime Sports HD1، وسيقوم بالتحليل كل من طه إسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام وعماد متعب.

وسينضم كل من محمد عمارة وإسلام سامي وأحمد عطا لطاقم الاستديو التحليلي على القناة نفسها، فيما سيكون سمير عثمان، محللًا للفقرة التحكيمية.

كما أفادت الشبكة أن إبراهيم فايق سيقوم بتقديم الاستديو التحليلي عبر قناة ONTime Sports HD2، ومعه لتحليل المباراة كل من فاروق جعفر وأحمد الكاس ووليد صلاح الدين وشادي محمد وأحمد عز وتامر بدوي وعمر عبد الله، فيما يكون أحمد الشناوي خبيرًا تحكيميًا.

ويواجه نادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي على ستاد القاهرة مساء غدًا السبت، لحساب الجولة الـ 14 من الدوري العام.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 26 نقطة.