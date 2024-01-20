13 شهيدا في قصف مدفعي إسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة

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استشهد 13 فلسطينيًّا وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف مدفعي على حي الزيتون، جنوب مدينة غزة شمالي القطاع، وخان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين في قصف لمدفعية الاحتلال على منطقة حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت مصادر طبية، إلى ارتقاء 11 شهيدا وإصابة آخرين جراء القصف المدفعي والغارات الجوية المتواصلة على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس بقطاع غزة، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي.

وأضافت أن الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال مأساوية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إيصال المساعدات، إذ يعاني 800 ألف فلسطيني هناك من شح كبير في المواد الأساسية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مواقع في بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية على منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

ولفت شهود عيان إلى أن تعزيزات لقوات الاحتلال تضم آليات وجرافات وصلت إلى شرق جباليا، وبدأت بعمليات حفر في المنطقة.

وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.