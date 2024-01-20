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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة إقليم "باتانجاس" الفلبيني اليوم السبت وشعر به سكان المناطق المجاورة.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن السكان شعروا بالزلزال حوالي الساعة الرابعة و4 دقائق مساء اليوم السبت (بالتوقيت المحلى) وكان مركزه على بعد 13 كيلومترا شمال غرب منطقة "تينجلوي" في إقليم "باتانجاس"، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم.

ومن غير المتوقع حدوث هزات ارتدادية ولا تهديدات بحدوث أمواج مد عاتية بسبب الزلزال.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين في التاسع من يناير، بحسب ما أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

يذكر أن الفلبين تقع في الحزام النارى بالمحيط الهادي، حيث يقع 90% من الزلازل في العالم.