قيادي في حماس: بايدن شريك كامل بحرب الإبادة وشعبنا لا ينتظر منه خيرا

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن «بيع الوهم الذي يحاوله الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالحديث عن الدولة الفلسطينية وأنماطها، لا ينطلي على الشعب الفلسطيني».

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت: «بايدن شريك كامل في حرب الإبادة وشعبنا لا ينتظر منه خيراً.. ثم إن هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم».

وأكد أن «الشعب الفلسطيني سينتزع دولته التي سيعيش فيها حرًا كريمًا كما يليق بتضحياته، بعد عشرات آلاف الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية».

وأضاف: «تذكروا أن الحديث الأمريكي قبل 100 يوم، كان عن غزة ما بعد حماس، وصار اليوم عن إسرائيل ما بعد نتنياهو!».

وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي الجمعة، أنه ما زال يدعم إقامة دولة فلسطينية، حسبما أعلن البيت الأبيض في ظل توترات بين الزعيمين بشأن هذه القضية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين: «ما زال الرئيس يؤمن بأفق وإمكان حل الدولتين. وهو يدرك أن الأمر سيتطلب كثيراً من العمل الشاق»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض، أن بايدن رحب بقرار إسرائيل السماح بدخول شحنة طحين إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن بلاده تدعم الهدن الإنسانية، لكنها تعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة سيفيد حركة «حماس».