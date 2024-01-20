 زياد بهاء الدين: علي المصيلحي من أفضل الوزراء.. واستجوابه أمام مجلس النواب كان قاسيًّا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زياد بهاء الدين: علي المصيلحي من أفضل الوزراء.. واستجوابه أمام مجلس النواب كان قاسيًّا

وزير التموين
وزير التموين
محمد شعبان
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 4:46 ص | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 4:46 ص

علق الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، على الهجوم النيابي الحاد من ‏مجلس النواب على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين خلال جلسة استجوابه بمجلس النواب الأسبوع الماضي.‏

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء ‏الجمعة، «الدكتور علي المصيلحي من أفضل من تولى المناصب الوزارية في مصر، أنا مؤيد له ومعجب به»، ‏مؤكدا أن الاستجواب البرلماني كان في غاية العنف والقسوة.

وأضاف أن ملف وزارة التموين يعد الأكثر تعقيدا وصعوبة، مشيرا إلى أن انفلات الأسعار كان نتيجة حتمية وراءها أسباب كثير منها ارتفاع سعر الدولار، وعدم وجود استيراد واحتكارات بالسوق، فضلا عن ظروف عالمية رفعت الأسعار.

وتابع: «الاستجواب حاسب الوزير على مجمل السياسية الاقتصادية أولا ومجمل العيوب الظاهرة الاقتصاد من حيث عدم ‏وجود منافسة كافية وعدم وجود شفافية للأسعار».‏

وواصل: «الدكتور علي المصيلحي كان وزيرا للتضامن الاجتماعي، وهو من ادخل فكرة تكافل وكرامة في مصر، ‏وكان لديه الشجاعة أن يخوض المعركة انتخابية بعد الثورة بعد أن حرق منزله، ولم يتأخر يوم عن خدمة البلد ‏وتولى أصعب المناصب، وأرجو ألا يتأثر بالاستجواب؛ لأن مكانته ومقامه عند الناس كبيرة جدا».‏

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