وزير الشئون الخارجية الهندي: علاقات الهند وبنجلاديش تزداد قوة

التقى وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت، نظيره البنجلاديشي المعين حديثا محمد حسن محمود وأشاد بالعلاقات الثنائية التي "تزداد قوة إلى قوتها"، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

والتقى جايشانكار بنظيره البنجلاديشي في العاصمة الأوغندية كامبالا، على هامش قمة حركة عدم الانحياز التي تستمر ليومين وبدأت أمس الجمعة.

كما هنأ جايشانكار "محمود" على تعيينه وزيرا للخارجية في بنجلاديش في أول لقاء بين الوزيرين بعد تولى الحكومة الجديدة السلطة في بنجلاديش في وقت سابق من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتوجه الوزير حسن محمود للهند في أول زيارة رسمية لها منذ توليه المنصب في السابع من فبراير.