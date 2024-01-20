مسئول إيراني: المعابر الحدودية مع باكستان تعمل بشكل طبيعي

أكد مدير إدارة الطرق والنقل البري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أن المعابر الحدودية مع باكستان تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف "أيوب كرد" في تصريح اليوم السبت، أن عبور المسافرين والسلع عبر الحدود المشتركة بين البلدين يجري بشكل روتيني، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشار إلى أن التبادل التجاري وتصدير السلع عبر منفذ "ميرجاوة" الإيراني الحدودي مع باكستان متواصل دون انقطاع، بحيث تم عبور متبادل لـ450 شاحنة عبر هذا المنفذ الهام يوم أمس.

وأكد كرد، أن الحركة المرورية لشاحنات الترانزيت متواصلة منذ صباح اليوم السبت كما في السابق.

وكانت العلاقات بين باكستان وإيران قد توترت عقب قيام الدولتين بشن هجمات على مسلحين مناهضين لكلتا الدولتين في أراضي كل منهما الأخرى، واستدعت باكستان يوم الأربعاء الماضي سفيرها من طهران، وطلبت من المبعوث الإيراني مغادرة إسلام آباد.

وأمس الجمعة، أعلنت باكستان أنها ستعيد العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع إيران وسط موجة من الاتصالات الدبلوماسية من جانب القوى العالمية والإقليمية.