مدرب قرغيزستان يشدد على صعوبة مواجهة السعودية في أمم آسيا

أكد السلوفاكي ستيفان تاركوفيتش المدير الفني لمنتخب قرغيزستان، صعوبة المباراة التي ستجمع منتخبه ، غدا الأحد مع نظيره السعودي على استاد أحمد بن علي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر.

وقال تاركوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن فريقه جاء إلى قطر من أجل تقديم كرة قدم جيدة، وسيتوجب على لاعبيه تقديم أداء أفضل بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام منتخب تايلاند.

وأضاف: "لقد قمنا بتحليل أداء المنتخب السعودي خلال المواجهة الأولى له أمام منتخب عمان، ونعرف أهمية مباراة الغد لاسيما أن المنافس يعد من أفضل المنتخبات الآسيوية والكل شاهد ذلك خلال كأس العالم، ونعرف جودة خط الهجوم لديه.. سنبذل ما في وسعنا لتحقيق الفوز، من أجل التأهل للدور المقبل، وسنبدأ المباراة بقوة".

واختتم السلوفاكي تاركوفيتش تصريحاته قائلا: "المعجزات تحدث في كرة القدم لكن ليس كثيرا، ونحن نؤمن بقدراتنا بيد أن المهمة ليست سهلة على الإطلاق وكما قلت في كرة القدم لايوجد مستحيل ومن المهم أن نلعب بهذا المبدأ، وأن نسعد الجماهير القيرغيزية".