إيران تتهم إسرائيل بتنفيذ الضربة على دمشق وتتوعد بالانتقام

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، إسرائيل بتنفيذ الضربة التي استهدفت مبنى سكنيًا بحي المزة في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم السبت، متوعدة بـ«الانتقام».