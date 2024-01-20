بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، وسط حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.



وبعد سنوات من الابتعاد، عادت نجاة الصغيرة لتظهر بإطلالة من الزمن الجميل، على المسرح.



وظهرت الفنانة نجاة الصغيرة، حيث كانت مفاجأة حفل joy awards، وغنت أغنية "أنت تروح وتمشي وأنا أسهر مانمشي"، في أول ظهور لها بعد غياب طويل.



وحرص المستشار تركي آل الشيخ على صعوده على المسرح ليقدم لها الشكر على حضورها حفل joy awards، ووقف كل من في المسرح من أجل تقديم التحية للفنانة نجاة.



وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.



حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.