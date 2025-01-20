سكاي نيوز عربية: الاحتلال الإسرائيلي يرفض دخول 20 شاحنة مساعدات إلى غزة

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، بعودة 20 شاحنة على الأقل محمّلة بالمساعدات من معبر كرم أبو سالم، بعد رفض الجانب الإسرائيلي دخولها إلى قطاع غزة.

مراسلنا: عودة 20 شاحنة على الأقل محمّلة بالمساعدات من "معبر كرم ابو سالم" بعد رفض الجانب الإسرائيلي دخولها إلى قطاع غزة — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) January 20, 2025

وفي وقت سابق، أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، بدخول 320 شاحنة مساعدات إنسانية، و14 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، منذ بداية اليوم وحتى الآن.



وقال عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، إن حركة النشاط والتنظيم داخل المعبر مستمرة بشكل مميز للغاية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن نجحت الدولة المصرية خلال اليوم الأول لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في تسهيل دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأوضح الغنام، خلال رسالة مباشرة على الهواء، أن المساعدات المقدمة من الدولة المصرية تشمل دعمًا غذائيًا، وصحيًا، وطبيًا ودوائيًا، بالإضافة إلى دخول شاحنات وقود لأول مرة، تجاوز عددها 50 شاحنة محملة بالغاز والبنزين والسولار.



وأشار إلى أن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة تتم عبر تنظيم دقيق وتجهيزات متواصلة عند معبر رفح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تسهيل المهمة لسائقي الشاحنات الذين يتوجهون إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة.



وأضاف: «الشاحنات تتدفق بأعداد كبيرة عبر المعبر لإغاثة أهالي غزة، حيث يتم توزيع المساعدات على نطاق واسع. الجزء الأكبر منها يصل إلى شمال القطاع عبر منطقة نتساريم، بينما يتم توجيه الغالبية إلى المحافظات الوسطى والجنوبية».



كما أشار إلى أن تنظيم العملية يتم بدقة من خلال الشباب المتطوعين من أهالي سيناء، الذين يلعبون دورًا محوريًا في إدارة وتنظيم دخول الشاحنات، سواء عند معبر رفح أو أثناء استكمال عملية التنسيق قرب معبري كرم أبو سالم والعوجة، قبل أن يعاود السائقون دخول المعبر لاستكمال مهمتهم الإنسانية.