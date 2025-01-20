النائب إبراهيم الديب: توجيهات الرئيس بدعم المشروعات الزراعية يدعم توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن توفير جميع سبل الدعم للمشروعات الزراعية يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن الغذائي، ومزيد من الدعم للقطاع الزراعى، والمنظومة بشكل كامل، وخطوة جادة من قبل الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في بيان له اليوم ، أن الرئيس السيسى، حريص على دعم القطاع الزراعي بالتزامن مع القطاع الصناعي الذي لا يقل أهمية عن النهوض بالصناعة المحلية، ومن ثم التوجيهات الخاص بتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج، ويعزز ما تضمنه برنامج الحكومة من اهتمام بالقطاع الزراعي على وجه التحديد.

وأشار الديب، إلى أن توجيهات الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة الري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، مع زيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، وتطوير أنظمة الميكنة الزراعية، وهو ما يتطلب النهوض بالتعليم الفني الزراعي، نظرا لما يمثله من أهمية كبري في النهوض بالمنظومة وفي نفس الوقت يدعم توجه الدولة نحو الزراعة الحديثة، ويواكب التوجهات العالمية في الزراعة الحديثة.

وأكد الديب، أن هذه الجهود جميعها تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير جميع سبل الدعم للمشروعات، يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، كخطوة أولية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات، وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين، وهو ما يهدف أيضا لتعزيز جهود دولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية التي شرعت الدولة فى الاهتمام بها خلال السنوات الأخيرة رغم كم التحديات التى تواجه الدولة المصرية.