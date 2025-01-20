حريق هائل يلتهم ثلاجة بقرية أجهور الصغرى في القليوبية

شبّ حريق هائل في ثلاجة بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق كبير في ثلاجة بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز القناطر الخيرية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 13 سيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم امتداده إلى المناطق المجاورة.

ولم تسجل أي خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث للوقوف على أسباب الحريق.