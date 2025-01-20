نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يتخذ من اليمن مقرا، قوله إن الحوثيين "سيقتصرون في هجماتهم على السفن المرتبطة بإسرائيل فقط"، وذلك بعد أن دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وأضاف المركز، الذي يعمل كحلقة وصل بين الحوثيين وشركات الشحن التجاري، في رسالة بالبريد الإلكتروني، بتاريخ 19 يناير، أنه "إذا استأنفت الولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل الضربات على اليمن، فإن الهجمات على السفن التابعة لهذه الدول ستُستأنف".

ومنذ نوفمبر 2023، يشن الحوثيون هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن، مؤكدين أنها تأتي "تضامنا" مع الفلسطينيين.

وخلال تلك الهجمات، تستهدف الجماعة سفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويأتي ذلك فيما دخلت هدنة غزة حيّز التنفيذ، يوم الأحد، وستستمر في مرحلتها الأولى لمدة 42 يوما.