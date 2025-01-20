سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة بالكامل

دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، إلى احتلال قطاع غزة.

وقال للإذاعة العسكرية الإسرائيلية، إنه يتعين على إسرائيل أن تحتل قطاع غزة بالكامل، وذلك في إطار انتقاداته للاتفاق الأخير لوقف القتال بغزة.

ويعد سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، من ضمن أبرز المنتقدين داخل الحكومة الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وتابع سموتريتش: «علينا أن نحتل القطاع بأكمله وإقامة حكم عسكري هناك»، زاعمًا أنه لا توجد «قوة ثالثة» يمكن أن تضمن الأمن هناك.

وأوضح في نفس الحوار أن رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي ليس الشخص المناسب لقيادة الجيش، وذلك وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وأضاف: «ما نحتاجه هو شخص يفهم أن احتلال قطاع غزة بأكمله هي مهمته، يدعم ذلك وعلى استعداد لتطبيقه».

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.

ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه، التي يعتمد عليها القطاع في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه.