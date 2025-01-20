متحف الطفل يطلق برنامج حراس الطبيعة طوال إجازة منتصف العام الدراسي

أطلق مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، إحدى المنصات الثقافية والإبداعية بجمعية مصر الجديدة، برنامج حراس الطبيعة للأطفال من سن 5 سنوات، وحتى 13 سنة خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي.

ويهتم برنامج "حراس الطبيعة" بخلق بيئة تعليمية ممتعة ومثيرة تساهم في تطوير مهارات الأطفال وقدراتهم العلمية والإبداعية، مع التركيز على فهمهم العميق للطبيعة والقوانين التي تحكمها، مما يساهم في بناء جيل واع ومبدع قادر على الحفاظ على البيئة والتكيف مع التحديات المستقبلية.

ويهدف البرنامج، من خلال ورش فنية وعلمية وتاريخية وحرفية، لإتاحة الفرصة للطفل لاكتشاف الذات وبالتالي التعرف على إمكانياته وتطويرها، والاستفادة من النظريات والقوانين الطبيعية.

كما يهدف إلى تنمية المهارات اليدوية باستخدام خامات طبيعية ومصنعة وتشجيع الأطفال على العمل الجماعي عبر مشاركتهم في مشروعات مشتركة، ويشمل البرنامج أيضا زيارات خارجية للمتاحف والمزارات الثقافية.

يستمر البرنامج طوال إجازة منتصف العام أسبوعيا من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحا، وحتى الثالثة ظهرا، بمقر متحف الطفل في مصر الجديدة.