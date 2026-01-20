أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في سويسرا، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع أسعار المنتجات والواردات في سويسرا مع نهاية العام.

وانخفضت أسعار المنتجات والواردات بنسبة 2ر0% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول، بعد انخفاضها بنسبة 5ر0% في نوفمبر. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 2ر0%.

وأشار مكتب الإحصاء إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1ر0% على أساس شهري في ديسمبر، بينما تراجعت أسعار الواردات بنسبة 5ر0%. وكان انخفاض الأسعار ملحوظا بشكل كبير في المنتجات البترولية ومنتجات الألبان.

وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المنتجات والواردات بنسبة 8ر1% في ديسمبر، بالمقارنة مع انخفاضها بنسبة 6ر1% في نوفمبر.

وبلغ متوسط ​​معدل التضخم السنوي لعام 2025 بأكمله سالب 1%، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار المنتجات الصيدلانية.