آيزنكوت: نتنياهو سلّم الصلاحيات الأمنية في غزة إلى الأمريكيين

اعتبر زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض غادي آيزنكوت، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "سلّم الصلاحيات الأمنية في غزة إلى الأمريكيين والى التحالف الإقليمي".

ومنذ أيام يتعرض نتنياهو لهجوم من المعارضة الإسرائيلية ووزراء من اليمين، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من خطته بشأن وقف الحرب بغزة وما تبع ذلك من تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع، ومجلس تنفيذي للإشراف على اللجنة.

وقال آيزنكوت في حديث لهيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو "سلّم الصلاحيات الأمنية في غزة إلى الأمريكيين وإلى التحالف الإقليمي".

وكان يشير بذلك إلى المجلس التنفيذي لغزة الذي أعلن الرئيس ترامب عن تشكيله للإشراف على مسؤولية الإدارة الانتقالية لقطاع غزة وإعادة الإعمار.

واعتبر آيزنكوت الذي تولى من قبل رئاسة أركان الجيش أنه "بعد مرور عامين وربع على اندلاع الحرب (في غزة)، لم تُترجم الإنجازات العسكرية إلى إنجاز سياسي، وبالتالي لم يتحقق هدف الحرب المتمثل في القضاء على القدرة العسكرية لحماس".

وأضاف أن "ما هو مطلوب من رئيس وزراء مسؤول هو الإصرار على تفكيك القوة العسكرية لحماس، وربط عملية إعادة الإعمار بنزع السلاح".

وتابع أن "نقل مسئولية الأمن في قطاع غزة إلى جهة أخرى جاء نتيجة لسوء الإدارة، وعدم استغلال الإنجازات العسكرية التي تحققت".

وتتمسك "حماس" بسلاحها، وتقترح "تخزينه أو تجميده"، وتشدد على أنها حركة مقاومة لإسرائيل، التي تصنفها الأمم المتحدة "القوة القائمة بالاحتلال" في الأراضي الفلسطينية.

وأشار آيزنكوت إلى أن "نتنياهو تحدث عن نصر مطلق وكان يقصد هذا الإنجاز تحديدا، غير أن هذا الإنجاز لم يتحقق حتى الآن، وبعد مرور عامين وربع، اضطرت إسرائيل إلى إحالة استكمال هذه الخطوة إلى الأمريكيين وجهات دولية أخرى".

وفي أكتوبر الماضي، أقامت القيادة المركزية الأمريكية مركز التنسيق المدني العسكري بمستوطنة كريات غات الإسرائيلية، ويضم ممثلين عن عشرات الدول والمنظمات الدولية، للإشراف على خطة ترامب بشأن غزة.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ما أدى لاستشهاد 464 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.