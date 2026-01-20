الجيش السوري يسيطر على سد الخابور جنوبي الحسكة

بسط الجيش السوري سيطرته على سد الخابور جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، في إطار تقدمه شرقي نهر الفرات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل الذي تم التوصل إليه بين دمشق وتنظيم "قسد".

جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر محلية لمراسل الأناضول، الثلاثاء.

ووفقا للمراسل، تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"، واجهة "واي بي جي" الإرهابي، على فترات متقطعة في محيط جبل عبد العزيز جنوب شرقي الحسكة.

ويواصل الجيش السوري تقدمه باتجاه الحسكة ومدينة عين العرب لبسط سيطرته عليهما في إطار الاتفاق.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 18 يناير الجاري بين دمشق و"قسد"، على دمج جميع المؤسسات المدنية الواقعة تحت احتلال التنظيم في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

كما يتضمن الاتفاق إخلاء مدينة عين العرب من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريا لوزارة الداخلية السورية.

وبحسب الحكومة، تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.