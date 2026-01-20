مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي يدافع عن اتفاقية ميركوسور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دافع مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش عن اتفاقية ميركوسور، أمام البرلمان الأوروبي يوم الاثنين واصفا إياها بأنها "صفقة جيدة لأوروبا".

ووقع الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور التجاري في أمريكا اللاتينية اتفاقية التجارة الحرة المثيرة للجدل والمنتظرة منذ فترة طويلة يوم السبت.

ولا يزال البرلمان بحاجة إلى المصادقة على الاتفاقية قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وخلال مناقشة حول اقتراح سحب الثقة من المفوضية الأوروبية، روج شيفتشوفيتش للاتفاقية، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية للصفقة ومشيرا إلى أنها ستتيح تعميق الشراكات وفتح فرص جديدة للأعمال التجارية.

وتواجه المفوضية الأوروبية بقيادة أورسولا فون دير لاين اقتراح سحب الثقة الرابع خلال نحو ستة أشهر.

وتفتح اتفاقية التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ودول ميركوسور (البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي) الطريق لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تغطي أكثر من 700 مليون شخص بإجمالي ناتج اقتصادي يقارب 22 تريليون دولار.