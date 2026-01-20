جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين ويقصف قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، فلسطينيين اثنين بالرصاص، فيما شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء متفرقة بقطاع غزة.

جاء ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بإصابة الشابة نور المقوسي (20 عاما)، والشاب صابر أبو بيض (20 عاما) بالرصاص في منطقة الفالوجا غربي بلدة جباليا شمالي القطاع.

وهذه المنطقة سبق أن انسحب منها الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" بوساطة قطرية مصرية.

كما أفاد شهود عيان للأناضول بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت أنحاء متفرقة ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسب الشهود، غارة جوية على شارع السكة شرقي مدينة غزة.

ووسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية أنحاء متفرقة شرقي مخيم البريج، تزامنا مع إطلاق مروحية نيرانها جنوب شرقي مدينة دير البلح، في مناطق انسحب منها الجيش.

وأما جنوبي القطاع، شنت مقاتلات إسرائيلية غارتين داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش شرقي مدينة خان يونس.

ومنذ سريان الاتفاق، قتلت إسرائيل 465 وأصابت 1287 فلسطينيين، وتقيد بشدة إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.