الادعاء العام: العثور على 10 جثث في مقبرة جماعية بغرب المكسيك

(د ب أ)

قال ممثلو الادعاء العام اليوم الأربعاء إنه تم العثور على 10 جثث في مقبرة جماعية بولاية ميتشواكان غرب المكسيك.

وقال ممثلو الادعاء في ميتشواكان في بيان إن الشرطة حددت مكان "عقار يستخدم لعمليات دفن سرية في بلدة كومانجا". وأضافوا أنه تم اعتقال العديد من الأشخاص في المكان ولكن لم يحددوا العدد.

وكانت الجثث في مرحلة متقدمة من التحلل

وتعاني المكسيك من معدل مرتفع من الجريمة، وقد تم تسجيل 35 ألف جريمة قتل في العام الماضي.

ويعد اكتشاف ما يسمى بالمقابر السرية، حيث تدفن العصابات الإجرامية- المتورطة في الاتجار بالمخدارت والخطف والابتزاز وغيرها من الجراكم- ضحاياها، أمرا شائعا في المكسيك.