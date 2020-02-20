التجارة: مجلس الأعمال المصري البيلاروسي يناقش فرص العمل بين شركات القطاع الخاص

قال أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري المصري، إن مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والبيلاروسي، اليوم الخميس، حول التصنيع المشترك بين مصر وبيلاروسيا من الإنتاج الحربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء الخميس، أنه تم توقيع مذكرات التفاهم مع شركات حكومية من بيلاروسيا؛ لتصنيع وتجميع جرارات زراعية ومعدات نقل ثقيل ومعدات زراعية، لافتًا إلى أن مستلزمات الإنتاج بعضها من مصر وأخرى من بيلاروسيا.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال المصري البيلاروسي تم تشكليه منذ عدة أشهر، موضحًا أن المجلس يناقش كل فرص العمل بين شركات القطاع الخاص من الدولتين؛ بما يساعد في دفع العلاقات التجارية بصفة عامة.

وشهد محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ووزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي، فلاديمير كلوتوفيتش، اليوم الخميس، توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.