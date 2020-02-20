جدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه مواجهة الأهلي في قمة الدوري المقرر لها يوم 24 من شهر فبراير الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وهاجم رئيس الزمالك في تصريحات لقناة " أبوظبي الرياضية" اليوم الخميس، محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ردًا على تأكيد الأخير بأن مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك لن يتم تأجيلها، خاصة بعد الحصول على الموافقات الأمنية بإقامة اللقاء في موعده المحدد.

وقال مرتضى منصور:" بقول لمحمد فضل لا تعاندني "خليك على قدك" لن نواجه الأهلي في الدوري يوم 24 القادم، الأهلي لديه مباراة مصيرية أمام صن داونز، والزمالك أمامه مواجهة صعبة أمام الترجي، ستكون ثأرية نظرًا لرغبة الفريق التونسي في تعويض خسارته أمامنا للقب السوبر الإفريقي".

وتنتظر جماهير الوطن العربي غدا الخميس، قمة قطبي الكرة المصرية بالسوبر المصري، والذي يقام على ستاد "محمد بن زايد" في الإمارات.