النمسا تسجل 1877 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، ١٨٧٧ إصابة جديدة و٢٠ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال ٢٤ ساعة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ ٤٤٣ ألفا و٥٣٦ حالة، تعافى منها ٤١٩ ألفا و٢٨٣ بينما توفي ٨٣٦٨ حالة .. في حين يتواجد بالمستشفيات النمساوية ١٢٨٦ حالة منها ٢٦١ في العناية المركزة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة توزعت بين الولايات الفيدرالية على النحو التالي: بورغنلاند: ٦١، وكارينثيا ١٠٤، والنمسا السفلى٤٩١، والنمسا العليا ٢٥٤، وسالزبورغ ٦٠، وستيريا ٢٩٨، وتيرول ٨٠، وفورارلبرغ ٣٧، وأخيرا العاصمة فيينا ٤٩٢ حالة.