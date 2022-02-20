العاصفة زينب تودي بحياة أربعة أفراد في بولندا وتسبب أضرارا أيضا في جمهورية التشيك

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ضربت العاصفة "زينب" بولندا بقوة كبيرة وأودت بحياة أربعة أشخاص.

لقي شخص كان يمشي وآخر كان يركض حتفهما اليوم السبت بعد سقوط أشجار وأفرع في منطقة مازوفيا حول وارسو عاصمة بولندا.

وأعلنت وزارة الداخلية في مقاطعتي بولندا الكبرى ولوبلين سقوط شجرة على سيارة متحركة وتوفي السائق ومرافقه .

وأصيب ستة أشخاص على الأقل في أنحاء بولندا من بينهم رجل إطفاء.

دعا رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي المواطنين إلى البقاء في منازلهم.

قامت فرق الإطفاء بأكثر من 23000 مهمة منذ ليلة أمس.

وأغلقت العديد من الأشجار الطرق وتمزقت أسقف المنازل.

وفي بعض الأحيان، كانت مراكز الاتصال بالطوارئ مكتظة.

وانقطعت الكهرباء مؤقتا عن أكثر من 2ر1 مليون أسرة بسبب الخطوط المحطمة.

وبحسب التقديرات الأولية فقد تضرر أكثر من 2200 مبنى، وانتزع جزء كبير من الصفائح المعدنية من سقف المتحف الوطني في مدينة شتشيتسين.

وأوصت شركة السكك الحديدية البولندية بتأجيل الرحلات.

تم قياس رياح بلغت سرعتها 119 كيلومترا لكل ساعة على ساحل بحر البلطيق وجبال تاترا على الحدود مع سلوفاكيا.

وفي جمهورية التشيك المجاورة عانت حوالي 26 ألف أسرة من انقطاع التيار الكهربائي.

وتضررت المناطق الإدارية الغربية حول مدينتي بيلسن، وكارلسباد بصورة كبيرة أيضا.

وبعد فترة وجيزة من العاصفة السابقة "يلينيا" عادت فرق الإطفاء إلى العمل ثانية بشكل مستمر.

وفي براغ دعت إدارة المدينة المواطنين إلى عدم المشي في الحدائق والغابات.

وظلت حديقة الحيوانات في العاصمة التشيكية مغلقة لإزالة الأضرار الناجمة عن العاصفة.