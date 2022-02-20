الاتحاد الأوربي يخصص 40 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في السودان

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أعلن الاتحاد الأوروبي، تخصيص 40 مليون يورو للمساعدة الإنسانية للسودان، ضمن مساعدات تبلغ 294.2 مليون يورو للسكان المعرضين للخطر في شرق وجنوب إفريقيا في عام 2022.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في بيان التزامها بدعم الشعب السوداني في المناطق المحتاجة للمساعدات الانسانية العاجلة من خلال الوكالات الدولية.

ونقلت البعثة عن مفوض الاتحاد الأوربي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش، قوله: «لقد تفاقمت التحديات الخطيرة التي يواجهها السكان المعرضون للخطر في شرق وجنوب إفريقيا بسبب الأحداث المناخية القاسية، وعدم الاستقرار السياسي والصراع وتأثيرات جائحة كورونا».

وخصصت المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي مبلغ 294.2 مليون يورو كتمويل للمساعدات الإنسانية العاجلة لمساعدة السكان المعرضين للخطر في شرق وجنوب إفريقيا في عام 2022.

وسيتم تخصيص التمويل لمشاريع في البلدان والمناطق التي تشمل جيبوتي (500000 يورو)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ومنطقة البحيرات الكبرى (44 مليون يورو)، إثيوبيا (48 مليون يورو)، كينيا (13 مليون يورو)، الصومال (41 مليون يورو)، جنوب إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي (27 مليون يورو)، جنوب السودان (41.7 مليون يورو)، السودان (40 مليون يورو)، أوغندا (30 مليون يورو).