تعليم البحيرة: مدارس المحافظة استقبلت اليوم مليون و623 ألف طالب وطالبة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مدارس المحافظة شهدت اليوم إقبالًا كبيرًا ونسبة حضور مرتفعة من الطلاب والمعلمين، حيث انتظم اليوم ما يزيد عن مليون و623 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم الفني) بجميع المدارس بالفترتين الصباحية والمسائية، وبكامل طاقتها وسط تنفيذ إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الديب، التزام الطلاب بالزي المدرسي وارتداء الكمامات الطبية، وتنفيذ الإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها أثناء وقبل اليوم الدراسي والوقوف بطابور الصباح وتقديم الإذاعة المدرسة وترديد تحية العلم والنشيد الوطني.

وأضاف أن كل المدارس حرصت على تخصيص كلمة الإذاعة المدرسية عن دور الشرطة وتضحياتهم من أجل مصر، وكذلك إنجازات الدولة من أجل حياة كريمة، وكذا تخصيص جانب من الحصة الأولى للحديث عن الإنجازات القومية للجمهورية.

كما أكد وكيل الوزارة، أنه تم التشديد على استمرار المتابعة الميدانية من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية مع التركيز على الإشراف اليومي، وعمل خطط وبرامج علاجية للطلاب الضعاف بكل مدرسة.

وشدد على الالتزام وتحقيق الانضباط وتواجد العاملين وتوقيعهم في سجل الحضور والانصراف وتفعيل دور غرف العمليات داخل كل إدارة تعليمية لرصد أي معوقات من شأنها عدم تحقيق الانضباط، وحسن سير العملية التعليمية.