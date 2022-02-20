الرئيس الأوكراني يهدد بإعادة النظر في رفض بلاده امتلاك أسلحة نووية

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أنه سيبدأ مشاورات لإعادة النظر في مذكرة بودابست، المتعلقة بامتلاك بلاده للأسلحة النووية.

وقال زيلينسكي: "إنه إذا لم تنعقد قمة الدول المشاركة في مذكرة بودابست أو لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فسوف تعترف أوكرانيا بعدم صلاحية الوثيقة إلى جانب جميع البنود التي تم التوقيع عليها في عام 1994".

يُذكر أن مذكرة بودابست، الموقعة في 5 ديسمبر 1994، من قبل بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، تنص على ضمانات لأمن ووحدة أراضي أوكرانيا مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية، التي جرى نقلها بالفعل إلى روسيا.

في السياق، قال الخبير العسكري فيكتور بارانيتس، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم: "إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهذا التهديد يرفض الامتثال لبنود مذكرة بودابست، ويريد لفت انتباه العالم إلى كييف".

وأضاف: أن الرئيس الأوكراني يخيف العالم من أجل لفت الانتباه إلى أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة.