الكرملين: أوكرانيا لا تريد مناقشة التسوية مع ممثلي دونباس

صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف بأن أوكرانيا لا تريد مناقشة التسوية مع ممثلي "دونباس".. وقال: إن أي شرارة أو استفزاز بسيط مخطط له يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.



وذكر بيسكوف - خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد - أن الجانب الأوكراني قال إن مناقشة التسوية في جنوب شرقي البلاد هي الهدف الرئيسي للقاء مع القيادة الروسية، ولكننا لسنا طرفًا في هذا النزاع.. مؤكدا أن النقاش يجب أن يجري في هذا الموضوع بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي وممثلي دونباس.. وأضاف بيسكوف: "أنهم لا يريدون أن يفهموا هذا".



وردا على سؤال عن سبب عدم رد الكرملين على مكالمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال بيسكوف: "نحن نسأل أولا، ما الذي تقترح مناقشته، ولكننا لا نحصل على إجابة".



ولفت إلى أنه لا يوجد بيان واحد من الغرب يدعو كييف لضبط النفس وهذا أمر غير مناسب.. قائلا:" لا الناتو ولا العواصم الأوروبية ولا واشنطن يحثون كييف على توخي الحذر، حيث يبدو الأمر وكأنه غير موجود".