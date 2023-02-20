محافظ الجيزة يتابع مشروعات الطرق بمراكز أبو النمرس والبدرشين والعياط

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروع رصف وتطوير شارع ترسا العمومي بمركز ومدينة أبو النمرس بطول 3 كيلو بدءا من منطقه قسم الشرطة وحتى حدود الطريق بكوبري وإلى بحي جنوب الجيزة.

وكلف المحافظ، بتخطيط الطريق ومراعاة أعمال النظافة والتجريد له أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للطريق.

كما تفقد المحافظ، أعمال التطوير الشاملة لطريق عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين من رصف للطبقة الاسفلتية وإنشاء أرصفة للمشاة ودعمه بأعمدة الإنارة والذي يعد مدخل جديد للمدينة بعد الطريق الأوسطي ليضاف لمنظومة الطرق المطورة بقطاع مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، أن الطريق شهد طفرة حضارية كبيرة بالتزامن مع أعمال رفع كفاءة الترع المارة بالمنطقة، منوها بضرورة الحفاظ على الحالة العامة للطريق وما تم ضخه من موارد مالية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين القاطنين والمترددين على المنطقة.

وأطلع المحافظ، على نسب تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشوارع مستشفى البدرشين العام بطول 800 متر، والجمهورية بطول 1.2 كيلو متر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.



وتابع المحافظ، نسب تنفيذ خطة الرصف بمركز ومدينة العياط، والتي تضم أعمال التطوير لشارع أبو هميلة ومتفرعاته، وعددا من الشوارع بإجمالي 51 شارع مقرر رصفهم بالانترلوك بنطاق العياط.

ووجه المحافظ، بعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام من قبل المنشآت والمحال وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه ومتابعه الشركات المنفذة، لافتا إلى الانتهاء من أعمال الرصف بالإنترلوك لحوالي 30 شارعا حتى الآن، وجار استكمال الأعمال بالشوارع المدرجة بخطه مركز العياط.

وكلف المحافظ، بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة للانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد لها.