رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية يشيد بمبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الزراعة والصناعة ودعمها للمنتج المحلي

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمبادرة الحكومية بإتاحة تمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بـ150 مليار جنيه، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد الفيومي، في بيان له اليوم، إن المبادرة تسهم بشكل مباشر فى تعظيم القدرات الإنتاجية الزراعية والصناعية وتوطين الصناعة، وتطوير المنتج النهائى المصرى في أهم قطاعين إنتاجيين وهما الزراعة والصناعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة محليا والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، بما يصب فى زيادة الصادرات المصرية وتحقيق الخطط الموضوعة للوصل بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا ويجذب مستثمرين جدد.



وأضاف الفيومي، أن تخصيص ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أوخطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ سوف يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.



ونوه إلى أن المبادرة الجديدة، سوف تساعد في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج وبالتالي يوفر عملة صعبة ويؤدي إلى تقليل الأسعار، موضحا أن التوسع في المبادرات الإنتاجية أدى لتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.