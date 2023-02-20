وزير الخارجية البريطاني يستدعي مبعوث إيران بسبب تهديدات للصحفيين

استدعى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الاثنين، كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في بريطانيا بسبب تهديدات لصحفيين يعملون في لندن ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأوقفت شبكة "إيران إنترناشونال"، وهي شبكة تلفزيونية مقرها لندن،

عملياتها في المملكة المتحدة مطلع الأسبوع، قائلة إن موظفيها تعرضوا لتهديدات من قبل النظام الإيراني.



وقال ماكس بلين المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك ، للصحفيين إن مدير قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية عقد اجتماعا

مع القائم بالأعمال الإيراني مهدي حسيني متين بعد ظهر اليوم الاثنين.



وأضاف بلين أن حكومة المملكة المتحدة لن تتسامح مع التهديدات التي تمس الحياة وكذلك حرية الإعلام.