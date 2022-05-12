فيريرا يصحح أخطاء لاعبي الزمالك أمام المريخ قبل مواجهة الترجي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، بخوض تقسيمة فنية قوية استعدادا لمواجهة الترجي المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت التقسيمة تركيزا شديدا من اللاعبين لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على توجيه تعليماته للاعبين أثناء التقسيمة، كما حرص على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.