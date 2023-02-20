الأهلي يحقق فوزه الأول بالبطولة العربية للطائرة

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حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز الأول في افتتاح مشواره في البطولة العربية للأندية التي تقام في القاهرة، عندما تغلب على فريق مصافي الشمال العراقي بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاء نتائج الأشواط 25-18 و25-20 و25 -16 لصالح الأهلي بالمباراة التي أقيمت على صالة المغطاه استاد القاهرة الدولي.

ويلعب الأهلي في السادسة مساء غدا الثلاثاء مع بني ياس الإماراتي في الجولة الثانية من الدور الاول.

ويتواجد فريق رجال طائرة الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم فرق: مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني،فيما تضم المجموعة الأولى كلا من : الأهلي القطري والميناء اليمني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني والصداقة الفلسطيني والسويحلي الليبي.

يذكر أن الأهلي قد حقق لقب البطولة 7 مرات من قبل.