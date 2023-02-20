تقرير: البيت الأبيض نسق مع روسيا قبل زيارة بايدن لأوكرانيا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قبل قليل، بأن البيت الأبيض نسق مع روسيا، قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قام بها بشكل مفاجئ لتجنب أي مواجهة.

وأفادت مصادر أوكرانية، في وقت سابق اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة.

ويأتي ذلك في خضم زيارة بايدن لبولندا، اليوم الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى لاجتياح روسيا لأوكرانيا التي قالت إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتسببت الحرب التي بدأت في 24 فبراير من العام الماضي في مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين وتحويل مدن إلى أنقاض في مساحات شاسعة من جنوب وشرق أوكرانيا.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن بايدن زار حائط تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني في كييف.

وعقد بايدن وزيلينسكي اجتماعا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.