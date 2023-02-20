اتحاد منتجي الدواجن: يجب وجود مخزون استراتيجي من الذرة لمدة 4 أشهر

قال ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورئيس شعبة الأعلاف، إنّه يجب وجود مخزون استراتيجي من الذرة لمدة 4 أشهر حتى لا يتم افتقاد حلقة من حلقات صناعة الدواجن.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الإفراجات عن الأعلاف غير كافية؛ لأن ما تم الإفراج عنه 2.5 مليون طن في حين الحاجة خلال تلك الفترة لـ4 ملايين طن.

وأكد أنه لا بد من عودة من خرجوا من صناعة الدواجن، وهذا لن يكون إلا من خلال ضمان وجود الأعلاف والمواد الخامة بشكل مستدام، وحينها تبدأ الأسعار في التراجع وتكون متوازنة.

وأوضح أن قطاع إنتاج الدواجن في مصر يبلغ قوامه 37 ألف مزرعة تسمين وبياض وأمهات، مؤكدا أنه لا يوجد أي احتكار.

ونوه بأن توازن الأسعار في السلع يأتي من إنتاج وإتاحة، مشيرا إلى أن منتجي الدواجن كانوا يتكلفون أسعارا مرتفعة ويبيعون بالخسارة.