شفيونتيك في الصدارة وأنس جابر تتراجع في التصنيف العالمي للاعبات التنس

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حافظت النجمة البولندية ايجا شفيونتيك على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، والتي شهدت تراجع النجمة التونسية أنس جابر إلى المركز الرابع.

وكانت أنس جابر قد انسحبت من المشركة في بطولتي الدوحة ودبي بسبب الخضوع لعملية جراحية، لكنها أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها بصدد العودة إلى التدريبات خلال أيام.

وانتزعت الأمريكية جيسيكا بيجولا المركز الثالث من أنس جابر، ولم تشهد المراكز العشرة الأولى بالتصنيف تغييرات أخرى.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023 كما يلي :

البولندية ايجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 10900 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6100 نقطة

الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث برصيد 5250 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الرابع برصيد 5111 نقاط

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الخامس برصيد 4835 نقطة

الأمريكية كوكو جوف في المركز السادس برصيد 4091 نقطة

اليونانية ماريا سكاري في المركز السابع برصيد 3800 نقطة

الروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3425 نقطة

السويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع برصيد 3315 نقاط

الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز العاشر برصيد 2860 نقطة.