الخطوط العراقية تكشف حقيقة فيديو اعتداء مسافرين على موظفين في مطار بغداد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو زعم ناشروه أنه يوثق اعتداء عراقيين على موظفي مكتب حجوزات الطيران في العاصمة بغداد، بعد تأخر الطائرات التي كانوا ينتظرونها عن الإقلاع في مواعيدها.

ويظهر المقطع اندلاع شجار عنيف زعم نشطاء أنه داخل مكتب حجوزات الطيران، حيث تعرض موظفو المكتب لضرب مبرح من المسافرين، الذين دخلوا عليهم وأوسعوهم لكما وصفعا وركلا.

من جهتها، نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، أمس الاثنين، حدوث مشاجرة بين مراجعين وعاملي إحدى شركات السياحة، وقالت في بيان: "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو نُسب لأحد مكاتب الشركة، والذي يوثق حدوث مشاجرة بين مراجعين وعاملي إحدى شركات السياحة والسفر، التي لا صلة لها بالخطوط الجوية العراقية".

وأضافت: "نستغرب ترويج مثل هذه الأكاذيب على صفحات في مواقع التواصل، يقف خلفها متضررون من حملات الإصلاح والتعافي التي يشهدها الناقل الوطني".

وأوضحت: "نعم، هي معلومات مضللة عن مكاتب الشركة، التي تشهد انتظاماً في عملها والتزاماً بالسياقات القانونية والإدارية، والتي تشهد متابعة مباشرة من الجهات الرقابية في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".

وتابعت: "ندعو المواطنين إلى توخي الدقة وعدم التعاطي مع هذه الصفحات المغرضة والمضللة للرأي العام، والتي لا تريد للبلاد خيراً"، مؤكدةً: "سنعمل على اتباع الإجراءات القانونية للرد على كل من يحاول الإساءة أو التقليل من شأن الناقل الوطني".