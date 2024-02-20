 نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمركز أبو النمرس - بوابة الشروق
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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمركز أبو النمرس

يارا صابر
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 8:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 8:14 م

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة على المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بصفة دورية ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة جميع المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

ووجه نائب المحافظ، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطتين تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية.

وتفقد نائب المحافظ، الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لرصف طريق ٦ أكتوبر بداية من مدرسة ترسا التجريبية حتى كوبري شبرامنت، كما تفقد تركيب بلاط الأنترلوك ب٢١ شارع بمتفرعات شارع مركز شرطة أبو النمرس.

ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.


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