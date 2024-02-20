خفض فائدة القروض طويلة الأجل في الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء تخفيض سعر الفائدة الرئيسية للقروض طويلة الأجل بأكثر قليلا من التوقعات.

وخفض البنك سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3ر95%، في حين كان المحللون يتوقعون خفضه من 20ر4% إلى 10ر4% فقط.

في الوقت نفسه أبقى البنك على فائدة القروض أجل عام واحد عند مستوى 45ر3% دون تغيير

وفي أغسطس الماضي خفض بنك الشعب سعر الفائدة على قروض العام الواحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 45ر3 نقطة، في حين خفض فائدة القروض الخمسية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2ر4%.

يذكر أن البنك المركزي يحدد سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل بشكل شهري بناء على البيانات المقدمة من 18 بنكا محددا. ورغم ذلك يمكن للبنك المركزي تغيير الفائدة.

وحلت الآلية الجديدة لتحديد سعر الفائدة في الصين محل الآلية التقليدية التي تربط سعر الفائدة الرئيسية بمعدل التضخم في أغسطس 2019.

في الوقت نفسه ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم 41 مليار يوان (77ر5 مليار دولار) عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 8ر1%،

تستهدف هذه الخطوة تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي.

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، تراجع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في التعاملات اليوم بمقدار 36 بيب صيني ليسجل 1068ر7 يوان للدولار مقابل 1032ر7 يوان لكل دولار أمس

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.