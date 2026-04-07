تاكايشي تسعى لإجراء محادثات مع كل من بزشكيان وترامب

ذكرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، اليوم الثلاثاء، أنها ما زالت تسعى لعقد محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب التنسيق لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تاكايشي قولها أمام البرلمان الياباني، اليوم الثلاثاء: "لا بد لنا من التواصل مع الجانبين الأمريكي والإيراني على حد سواء، ونحن نعمل على ترتيب محادثات هاتفية مع الرئيسين".

وفي معرض ردها على سؤال عن تفاصيل الاتصال الذي جرى أمس الاثنين، بين وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، فضّلت تاكايشي عدم الإفصاح عن أية تفاصيل، مكتفية بالقول، إن موتيجي شدد على ضرورة ضمان سلامة السفن العالقة في مضيق هرمز.

وتأتي تصريحات تاكايشي، في خضم تحركات دبلوماسية مكثفة لنزع فتيل التصعيد في إيران، بينما يلوح الرئيس الأمريكي بتهديدات لقصف بنى تحتية إيرانية حيوية في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، وذلك ما لم تعد إيران فتح المضيق أمام الملاحة.