خاص - الشروق تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل أزمة حسام حسن الصحية

يواصل حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، جلساته مع معاونيه قبل الإعلان عن اختياراته لقائمة الفراعنة، تمهيدا لانطلاق معسكر المنتخب 13 مارس المقبل.

ورفض حسام حسن الانصياع لرغبة الأطباء في الحصول على راحة سلبية والابتعاد عن أي ضغوط، الفترة الحالية، قد تسبب له مشكلة كبيرة، بعد الوعكة الصحية الطارئة التي تعرض لها في الساعات الأولي من صباح اليوم، الثلاثاء، عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز في الجولة 13 بإستاد الإسماعيلية، والتي انتهت التعادل السلبي.

وعلمت "الشروق" من مصادر خاصة، كواليس الساعات التي سبقت الأزمة الصحية التي تعرض لها "العميد" وقبل نقله إلى المستشفى، حيث أكد مصدر مقرب من مدرب المنتخب الوطني، أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي أثناء المباراة، وعقب المباراة توجه الجهاز الفني لتلبية دعوة عزومة على "أكلة سمك" بالإسماعيلية، قبل العودة للقاهرة.

وأكد المصدر في تصريحاته لـ"الشروق" : "حسام حسن كان يعاني فقط من "نزلة برد" وهو في الإسماعيلية، ثم بعد ذلك عقب عودته للقاهرة، تناول علاجا، تبين بعد ذلك أنه تسبب في هبوطا كبيرا وتوقف لعضلة القلب وتم نقله على الفوز إلى المستشفى فجر اليوم".

وأكد المصدر أن صحة حسام حسن الآن جيدة، وخرج إلى منزله بعد إصراره على ذلك، رغم تعليمات الطبيب المعالج بضرورة وضعة تحت الملاحظة 24 ساعة في المستشفى.

في نفس السياق، تواصلت "الشروق" مع حسام حسن، صباح اليوم، وأكد في تصريحات خاصة، أن صحته جيدة.