أمير صلاح الدين في بروفات مكثفة بسبب مونولوج فكري

يجري المطرب أمير صلاح الدين بروفات يومية مكثفة في قاعة بالدقي من أجل عرضه الجديد "مونولوج فكري - Stand up jazzy"، والذي سيقام يوم الخميس المقبل الموافق 22 من فبراير الجاري على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد ولمدة ليلة واحدة.

ويقدم أمير من خلاله تجربة مسرحية جديدة لم يقدمها من قبل، ويقول "هي تجربة أعمل عليها منذ أكثر من 3 سنوات حيث أجمع فيها ما بين فن الستاند أب الكوميدي والمونودراما والغناء وموسيقي الجاز، من خلال 8 أغاني سيتم تقديمها خلال العرض، كلمات الأغاني من تأليف شعراء شباب، منهم الراحل ميدو زهير، ونبيل عبد الحميد، وضياء الرحمن، وحازم جمال، ومحمد مرعي وشاركتهم فيها أيضا".

وأضاف: "بالنسبة للعازفين فيشاركني كل من محمود عبد العزيز، ومحمد يوسف چو، وممدوح ويتي، ومحمد محمود ويڤ، ونور عبيد، والذين تحمسوا لتلك التجربة الجديدة، والأشبه بمغامرة والتي نسعى لأن نقدم من خلال عدد من المشاكل وبعض حلول لها كنوع من التوعية، وهذا هو دور الفن تجاه المجتمع".

وأشار إلى أن الحدث يتضمن العديد من المفاجآت وضيوف الشرف، والذي لم يعلن عنهم، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل ما بين 200 و250 و300 جنيه.

ويدخل أمير صلاح الدين السباق الرمضاني للعام الجاري بمسلسل "محارب"، وهو بطولة الفنان حسن الرداد ويشاركه في بطولة العمل عددًا من الفنانين منهم ماجد المصري ونيرمين الفقي وأحمد زاهر وتامر عبد المنعم ومنة فضالي ونور محمود، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي وإخراج شيرين عادل.

جدير بالذكر أن أمير صلاح الدين هو أحد أعضاء فريق بلاك تيما، والذي يضم أيضًا الفنانان أحمد بحر ومحمد عبده، وطرح الفريق في بداية العام الجاري أحدث أغانيهم، والتي تحمل اسم "عالم غريب" كلمات وألحان محمد عبده (أحد أعضاء الفريق) وتوزيع رحال، وإنتاج ماريونت.